В Кремле не ожидают проблем с проведением голосования по Конституции

На вопрос о том, есть ли риск, что какие-либо регионы не смогут подготовить должным образом или провести голосование, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что "ситуация самым тщательным образом мониторится во всех регионах".

"До голосования у нас еще два инкубационных периода, о чем говорила главный санитарный врач", - напомнил представитель Кремля. Это значительный срок с учетом того, что в целом ситуация с коронавирусом находится на плато и на общефедеральном уровне даже демонстрирует признаки к сокращению темпов заболеваемости, оценил он. "Поэтому сейчас мы не предвидим каких-либо проблем в этом плане", - заверил Песков.

"Ситуация мониторится с повышенным вниманием, особо тщательно", - констатировал пресс-секретарь главы государства и привел слова президента о том, что наивысший приоритет - безопасность и здоровье людей.

На вопрос о том, есть ли "план Б" на случай, если какие-либо регионы не смогут выйти из тяжелой эпидемиологической ситуации ко дню голосования, Песков сказал, что ЦИК находится в постоянном контакте с эпидемиологами, с Роспотребнадзором, оперативным штабом под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой.

"Все эти вопросы находятся в сфере внимания, все прорабатываются", - подчеркнул представитель Кремля. "А конкретно план А, В, С я вам сказать сейчас не могу", - заключил он.