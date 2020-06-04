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04.06.2020 13:34
Рубрика: Власть

В Кремле не ожидают проблем с проведением голосования по Конституции

Текст: Кира Латухина
Ситуация с коронавирусом в стране тщательно мониторится во всех регионах, есть тенденция к сокращению заболеваемости. Все вопросы безопасности общероссийского голосования по поправкам к Конституции прорабатываются, здоровье людей - наивысший приоритет, заверили в Кремле.

На вопрос о том, есть ли риск, что какие-либо регионы не смогут подготовить должным образом или провести голосование, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что "ситуация самым тщательным образом мониторится во всех регионах".

"До голосования у нас еще два инкубационных периода, о чем говорила главный санитарный врач", - напомнил представитель Кремля. Это значительный срок с учетом того, что в целом ситуация с коронавирусом находится на плато и на общефедеральном уровне даже демонстрирует признаки к сокращению темпов заболеваемости, оценил он. "Поэтому сейчас мы не предвидим каких-либо проблем в этом плане", - заверил Песков.

Фото: Пресс-служба ЦИК РФ/РИА Новости
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"Ситуация мониторится с повышенным вниманием, особо тщательно", - констатировал пресс-секретарь главы государства и привел слова президента о том, что наивысший приоритет - безопасность и здоровье людей.

На вопрос о том, есть ли "план Б" на случай, если какие-либо регионы не смогут выйти из тяжелой эпидемиологической ситуации ко дню голосования, Песков сказал, что ЦИК находится в постоянном контакте с эпидемиологами, с Роспотребнадзором, оперативным штабом под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой.

"Все эти вопросы находятся в сфере внимания, все прорабатываются", - подчеркнул представитель Кремля. "А конкретно план А, В, С я вам сказать сейчас не могу", - заключил он.

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