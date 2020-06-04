ВЦИОМ: 67% россиян хотят участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию

Напомним, что Владимир Путин в понедельник постановил определить 1 июля 2020 года в качестве даты проведения общероссийского голосования, учитывая при этом санитарно-эпидемиологическую обстановку.

Согласно исследованию, 48% респондентов заявили, что примут участие в плебисците совершенно точно, еще 19% - скорее всего. Доля желающих отдать свой голос выросла на два процентных пункта с момента объявления даты голосования, 29 мая она составляла 65%.

Более половины россиян (61%), готовых прийти на избирательные участки, намерены поддержать поправки. Этот показатель вырос на четыре процентных пункта с 26 мая, тогда он составил 57%. Об обратном сейчас заявляет каждый пятый - 21%.

Кроме того, 62% будущих участников положительно отнеслись к утвержденной дате, 15% опрошенных высказали противоположную точку зрения, еще 21% отмечает, что этот вопрос не имеет для них значения.

Большинство россиян, планирующих прийти на голосование, - 83% - не видят серьезного риска заражения коронавирусом на избирательном участке при соблюдении мер безопасности. Иного мнения придерживается 15% респондентов.

При этом 75% уверены, что в данной ситуации смогут обеспечить безопасную процедуру голосования (19% считают иначе). Среди мер, к которым стоит прибегнуть, опрошенные выделили обеспечение средствами индивидуальной защиты членов избирательной комиссии (87%) и самих избирателей (76%), а также соблюдение дистанции (73%).