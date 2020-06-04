Очень актуальное разъяснение сделала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ, когда пересматривала спор владельца автомобиля "Мазда", на который во время грозы упало дерево. Хозяин машины был уверен, что виноваты коммунальщики, просмотревшие старое и гнилое дерево.

Верховный суд уточнил, что по закону коммунальщики должны доказывать, что их вины в падении дерева нет. Фото: Александр Корольков

Обслуживающая организация в переговоры с автовладельцев вступать не стала. Тогда он отправился в суд. Районный суд с ним согласился, хотя и немного уменьшил сумму компенсации. Организация под названием "Жилищник" опротестовала это решение в городском суде и нашла там полное понимание. Какие компенсации? Гроза же была и ветер сумасшедший. Это стихия и форс-мажор, за которые никто не отвечает.

Тогда гражданин оспорил такое решение в Верховном суде РФ. Там посчитали доводы жалобы достойными внимания и с точки зрения закона разъяснили, что такое стихия, форс-мажор и кто ответит за раздавленную деревом машину.

Понятно, что такие толкования ситуации по статьям кодексов Верховный суд делает для своих коллег, но разъяснения могут помочь многим гражданам, попавшим в аналогичную ситуацию.

Итак, все началось в городе во время сильной грозы. На автомобиль, припаркованный во дворе многоквартирного дома, во время непогоды упало дерево и сильно его исковеркало. Хозяин машины написал возмущенное письмо коммунальщикам, которые проглядели и вовремя не спилили гнилое дерево.

Те ему даже отвечать не стали. Тогда гражданин отнес в районный суд иск к местному "Жилищнику". В иске он попросил компенсировать ему ремонт машины - почти 300 тысяч рублей, расходы на проведение экспертизы, нотариуса и представителя в суде.

Суд с гражданином согласился, правда, сумму компенсации за ремонт уменьшил с учетом износа машины на сто тысяч рублей.

Городской суд, куда коммунальщики обжаловали это решение, отменил его и сказал, что в ущербе вообще никто не виноват.

Гроза и шквалы ветра - это форс-мажор. Никто кроме собственника за побитый автомобиль не платит.

Верховный суд с таким выводом городских коллег не согласился. Вот его аргументы.

Есть интересный документ МЧС - приказ под названием "Опасные метеорологические явления" (номер 329 от 8 июля 2004 года). Там сказано, что такое "природные чрезвычайные ситуации".

Истец попросил компенсировать ему ремонт машины - почти 300 тысяч рублей, расходы на проведение экспертизы, нотариуса и представителя в суде

Например, это ветер больше 25 метров в секунду на равнине, а в горах и у моря - больше 35 метров в секунду.

Судя по справке Гидрометцентра, в тот день в городе был целый комплекс опасных явлений - дождь, гроза, град и очень сильный ветер с порывами до 28 метров в секунду.

Районный суд, когда вставал на сторону гражданина, в своем решении записал: есть причинно- следственная связь между бездействием коммунальщиков, которые не убрали вовремя потенциально опасное дерево, и ущербом истцу в виде разбитой машины.

Горсуд, отменив такое решение, сказал: нет оснований для вывода, что коммунальщики не убрали опасное дерево, так как на нем нет "видимых признаков аварийности и сухости". Так что платить коммунальщики не должны и вообще за грозу они не отвечают.

Верховный суд РФ напомнил коллегам про статью 56 Гражданского процессуального кодекса, в которой говорится, что каждая сторона должна доказывать обстоятельства, на которые ссылается. В 1064-й статье уже Гражданского кодекса говорится, что вред, причиненный личности или имуществу гражданина возмещает тот, кто его причинил. "Лицо, причинившее вред" освобождается от возмещения, если докажет, что вред нанесен не по его вине.

По этому поводу был даже специальный пленум Верховного суда (номер 25 от 23 июня 2015 года). На котором было сказано следующее: бремя доказывать невиновность лежит на лице, нарушившем обязательство или причинившем вред. Вина в нарушении обязательства или причинении вреда предполагается, пока не доказано обратное.

Из всего сказанного Верховный суд делает следующий вывод. Вина причинителя вреда, которая может заключаться в том, что он не исполнил свои обязанности, предполагается до тех пор, пока лицо, не исполнившее обязанность, не докажет обратное.

В нашем случае точно установлено, что дерево росло на территории, которую этот "Жилищник" обслуживал. Пострадавший гражданин в суде доказывал, что коммунальщики за деревьями не следили. В деле есть городской закон "О зеленых насаждениях", в котором говорится, что коммунальщики должны вовремя убирать старые и больные деревья, а для этого регулярно за ними следить. Точнее, должны следить специалисты, а коммунальщики - их указания выполнять.

В нашем деле получилось, что городской суд освободил коммунальщиков от положенной по закону их обязанности доказывать, что они деревья на своей территории регулярно обследовали и убирали опасные, старые и сухие. Более того, апелляция это бремя доказывания переложила на пострадавшего гражданина.

Кстати, в районный суд истец представил снимки упавшего на его машину дерева, на которых ясно видно, что вся сердцевина дерева гнилая. Этот факт суд почему-то не заметил. Верховный суд сказал, что в нарушение 56-й статьи Гражданского кодекса апелляция не предложила ответчику представить доказательства своей невиновности. А в нарушение 79 статьи Гражданского процессуального кодекса не поставила вопрос о проведении экспертизы упавшего дерева, чтобы установить, здоровым оно было или больным.

Верховный суд постановил: спор апелляция должна пересмотреть с учетом его разъяснений.