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04.06.2020 08:01
Рубрика: Видео

Видео: енот попал в беду на автобусной остановке, но смог спастись

Текст: Вадим Давыденко

Это видео, пожалуй, стало самым загадочным из увиденного нами за последнее время. Что тут происходит и почему? Куда и зачем едет на автобусе главный герой этого ролика? Практически ничего непонятно, но ужасно мило и трогательно, потому что про енотов

Фото: http://taiwanenglishnews.com/
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Как можно понять из увиденного, где-то в американской глуши, вдали от городской суеты, шума и массовых беспорядков, обычный енот застрял лапкой в решетке ливневой канализации. Хотя почему обычный? Нет, этот енот явно с IQ выше среднего, потому что торопится на автобус, который вот-вот отправится с остановки по маршруту. Это известно и водителю транспортного средства, который терпеливо ждет четвероногого пассажира, но, увы, не хочет выходить из салона под дождь, чтобы ему помочь.

Бедное животное стоически терпит моросящий дождь и сильные потоки воды, которые затягивают его в ливневку. Он знает, что автобус вот-вот уйдет и тогда пиши пропало - он опоздает на все запланированные на сегодня мероприятия и встречи.

Но вот лапка освобождена и живой-здоровый, хотя и слегка перенервничавший енот влезает по ступенькам в салон. Скорее отправляйте автобус, сэр, до начала съемок "Стражей Галактики-3" осталось менее часа!

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#видео #авто