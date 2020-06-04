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04.06.2020 15:00
Рубрика: Видео

Видео: индус чуть не сгорел при обработке мопеда санитайзером

Текст: Вадим Давыденко

Для того, чтобы стать героем этой нашей видеорубрики, нужно не так уж и много: а) дорога любой ширины и качества покрытия, б) четырех- или двухколесный транспорт, в) элемент случайности, как то стихийное бедствие или техническая неисправность или толика бесшабашности в голове сидящего за рулем или переходящего дорогу.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Все эти составляющие, как звезды на небе, благополучно сошлись в этом поистине огненном видео, снятом в индийском Ахмедабаде (штат Гуджарат на западе страны, один из эпицентров пандемии COVID-19). Ролик молниеносно набрал сотни тысяч просмотров по всему миру.

А начиналось все, как это обычно бывает, совершенно безобидно: молодой человек на не совсем исправном мопеде - искрили контакты - подъехал к пропускному пункту для дезинфекции от коронавируса. Специально обученные люди привычно опрыскали его самого и его транспортное средство санитайзером, и он мог бы ехать дальше по своим делам, если бы не эта проклятая искра, из которой, благодаря спиртосодержащему средству, сразу разгорелось пламя.

Юноша успел бросить свой мопед и отбежать в сторону, а вот его железного коня спасти скорее всего не удастся.

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#видео #авто