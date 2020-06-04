VII Форум регионов Беларуси и России планируется провести в сентябре

По итогам заседания белорусской части оргкомитета по подготовке VII Форума регионов Союзного государства в четверг стало известно, что его планируется провести в сентябре в Минске и Минской области. Об этом проинформировал 4 июня заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко, сообщает БЕЛТА.

Что касается совместного заседания белорусской и российской части оргкомитета, то оно запланировано, пояснил он, на 16 июня в формате видеоконференции, уточнив, что окончательную дату традиционной встречи регионов Беларуси и России "определят чуть позже".

Особенность VII Форума, подчеркнул вице-спикер верхней палаты парламента РБ, вытекает из его магистральной темы - общей Победы в Великой Отечественной войне. Встреча регионов двух стран, констатировал он, давно зарекомендовала себя продуктивной дискуссионной площадкой, где встречаются парламентарии, губернаторы, представители бизнеса. По традиции на его полях проводятся заседания секций по проблемам аграрного производства, строительства и промышленности.

Кроме того, программой предусмотрено проведение и молодежного форума, Совета делового сотрудничества, планируется подписание соглашений о сотрудничестве между регионами, заключение коммерческих контрактов.