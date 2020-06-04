Врач назвал причины наступления второй волны коронавируса

Точный срок наступления второй волны коронавируса будет зависеть от погодных условий этим летом, заявила заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова.

По мнению специалиста, интенсивность новой волны скорее всего будет слабее первой, так как часть россиян к этом времени успеет переболеть коронавирусом. Однако избежать повторного прихода Covid-19 практически невозможно, уверена специалист. Среди причин - новизна вируса и низкая доля людей с иммунитетом.

"Будет ли вспышка осенью либо она будет пораньше, будет зависеть в большей степени от погодных условий, какое будет лето - холодное или жаркое, и от того, насколько быстро мы перейдем к обычному образу жизни и как скоро будут сняты меры по ограничениям", - пояснила Екатерина Трифонова, слова которой приводит РИА Новости.

Всего в России выявлено 432 777 случаев коронавируса в 85 регионах страны, по данным сайта "Стопкоронавирус.РФ" на 3 июня. За весь период зафиксировано 5 215 летальных исходов, выздоровело 195 957 человек.