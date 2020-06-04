Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
04.06.2020,  
14:33
Текст:  Антон Валагин

ВВС США купят восемь "суперракет" Трампа

Пентагон планирует приобрести у Lockheed Martin не менее восьми опытных образцов аэробаллистической ракеты AGM-183A (ARRW) для испытаний с боевыми стрельбами, которые начнутся в 2021 году. Четыре ракеты будут задействованы в тестах, остальные резервные, пишет The Drive.

Фото: U.S.Air Force/Wikimedia.org
Стратегические бомбардировщики США пролетели над Арктикой

ARRW расшифровывается как "перспективное скоростное оружие воздушного запуска" и представляет их себя твердотопливную ракету-носитель с безмоторным планирующим боевым блоком. После отделения от самолета ракета выводит боевой блок на заданную высоту и разгоняет до необходимой скорости, после чего тот отделяется и скользит вниз по прямой траектории со скоростью более семи Махов.

Бомбардировщик B-52 с подвешенной под крылом AGM-183A совершил первый полет в июне 2019 года. В мае 2020-го Дональд Трамп, вручая флаг Космическим войскам, похвастался "супер-пупер-ракетой, летающей в 17 раз быстрее", чем оружие потенциальных противников США. Это заявление вызвало смех у журналистов, а военный эксперт объяснил, что ничего нового и "суперского" в ARRW нет - в ней применяются известные материалы и технологии.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
США
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Ростех поставил комплекс связи для кораблей и судов ВМФ РФ 12:17
Ракеты с несущим фюзеляжем предлагают разработать в США 03.06.2020
Коронавирус сорвал график постройки новейших американских подлодок 02.06.2020
видео
Фото: wikipedia.org
Как в 1916 году генерал Брусилов поздравил эрцгерцога Фердинанда 08:29
Применение бетонобойной штурмовой бомбы показали на видео 02.06.2020
Разнес вдребезги: уничтожение здания "Корнетом" сняли на видео в Ливии 01.06.2020
ракеты
Неудачный запуск ракеты в США сняли на видео 27.05.2020
Назван срок поставки новейших ракет "Бронебойщик" 27.05.2020