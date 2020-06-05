Постановление губернатора Белгородской области от 5 июня 2020 года № 70 "О внесении изменений в постановление Губернатора Белгородской области от 08 мая 2020 года № 58"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление Губернатора Белгородской области от 08 мая 2020 года № 58 "О мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Белгородской области":

- подпункт 2.1 пункта 2 постановления изложить в следующей редакции:

"2.1. Приостановить:

- проведение на территории области массовых мероприятий, в том числе деловых, публичных, спортивных, культурных и развлекательных мероприятий;

- деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и развлекательных центров для взрослых и детей, досуговых заведений, предоставляющих услуги по организации и проведению активного отдыха и развлечений, в том числе культурно-массовых и зрелищных мероприятий;

- деятельность организаций общественного питания, за исключением дистанционной торговли и сезонных (летних) кафе при стационарных объектах организаций общественного питания с предварительным уведомлением органов местного самоуправления и Управления Роспотребнадзора по Белгородской области;

- деятельность кальянных, букмекерских контор, тотализаторов и их пунктов приема ставок, предприятий сферы услуг (косметологические салоны, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, фитнес-центры, бани, сауны, иные объекты, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие физическое присутствие гражданина, за исключением услуг, оказываемых с условием доставки, а также услуг, оказываемых на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности);

- деятельность объектов массового отдыха, расположенных в курортах . регионального и местного значения, предназначенных для лечения и оздоровления детей";

- четвертый абзац подпункта 2.3 пункта 2 постановления после слов "их накопления" дополнить словами ", иных случаев в соответствии с настоящим постановлением.";

- дополнить пункт 2 постановления подпунктом 2.7 следующего содержания:

" 2.7. Деятельность библиотек, музеев, выставочных залов осуществляется в рамках приема индивидуальных посетителей при условии соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора, социального дистанцирования.

Открытые спортивные площадки и стадионы используются для индивидуальных занятий физической культурой и спортом бесконтактными неигровыми способами при условии соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора, социального дистанцирования.";

- подпункт 12.2 пункта 12 постановления дополнить пятым абзацем следующего содержания:

" - проведение приемной кампании в соответствии с особенностями приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2020/2021 учебный год, устанавливаемыми Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, с соблюдением мер по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).";

- дополнить пункт 13 постановления подпунктами 13.4 - 13.5 следующего содержания:

"13.4. Обеспечить осуществление научной деятельности, в том числе доступ организаций (пользователей) к работе в центрах коллективного пользования научным оборудованием, с соблюдением мер по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

13.5. Обеспечить проведение приемной кампании в соответствии с особенностями приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2020/2021 учебный год, устанавливаемыми Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, с соблюдением мер по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 6 июня 2020 года.

Губернатор Белгородской области Е.С.Савченко







