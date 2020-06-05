Берлин грозит ответными мерами в случае санкций США по "Северному потоку-2"

Германия примет меры для защиты своих интересов в случае введения США санкций против "Северного потока-2", сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета бундестага по энергетике Клауса Эрнста.

"Поведение США в этом вопросе больше не следует понимать как дружеский акт, оно является посягательством на суверенитет Германии и ЕС", - констатировал парламентарий. По его словам, в качестве ответных мер рассматривается обложение поставок сжиженного газа из США специальными штрафными пошлинами.

Накануне стало известно, что в сенате США подготовлен законопроект о расширении санкции против "Северного потока-2". Документ предполагает внесение в черный список страховых компаний, которые обслуживают задействованные в прокладке трубы суда.