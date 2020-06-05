Беспилотники смогут предотвратить всего треть аварий

Самоуправляемые автомобили считаются одним из способов устранения дорожно-транспортных происшествий в будущем. Но по данным организации Insurance Institute for Highway Safety, на которую ссылается Reuters, беспилотники смогут предотвратить всего лишь треть аварий.

Авторы исследования посчитали, что оставшиеся две трети ДТП вызваны ситуациями, с которыми искусственный интеллект (ИИ) сможет справиться не лучше человека. Исследование показывает детальную картину ошибок водителей и предупреждает, что не все их них могли быть устранены с помощью ИИ.

Всего исследователи проанализировали более 5000 аварий в США и определили факторы, из-за которых они произошли. По их данным, две трети аварий стали результатом стечения обстоятельств, включая неверные действия других участников дорожного движения. Во многих авариях суммировались действия сразу нескольких ошибок.