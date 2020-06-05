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05.06.2020 16:31
Рубрика: Экономика

Цены на нефть растут перед встречей ОПЕК+

Текст: Сергей Тихонов
Стоимость нефти марки Brent превысила 42 доллара за баррель, а североамериканская нефть WTI торгуется выше 39 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные портала Investing.com.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Цены на нефть уверенно растут перед встречей ОПЕК+, на которой, как ожидается, будет принято решение о продлении действующего уровня сокращения добычи в 9,1 млн баррелей в сутки на срок от 1 до 2 месяцев.

Встреча технического комитета ОПЕК+ намечена 6 июня. Дата встречи министерского комитета официально пока не объявлена, но по информации некоторых СМИ, она также пройдет 6 июня, после заседания технического комитета. Не исключено, что в случае возникновения разногласий переговоры продолжатся 7 июня.

Фото: ALEXANDER KLEIN / AFP
Будущее сделки ОПЕК+ опять зависит от решения России

Ранее, из неофициальных источников сообщалось, что Россия и Саудовская Аравия уже согласовали продление сделки еще на один месяц, до конца июля этого года. Основные трения между участниками соглашения о сокращении добычи возникают из-за невыполнения ее условий некоторыми странами. Ирак в мае снизил производство менее чем наполовину от установленной квоты, а Нигерия лишь наполовину от требуемых объемов. Также наполовину исполнил свои обязательства Азербайджан.

Кроме того, как отметил отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен, опасения участников ОПЕК+ вызывает то, что американские сланцевые производители начинают постепенно возобновлять добычу, видя, что марка WTI возвращается к рентабельным уровням.

Новая сделка ОПЕК+ действует с 1 мая этого года. На сегодняшний день на 100% сделку выполнили - Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт. Россия исполнила свои обязательства на 98%. Глава Минэнерго России Александр Новак оценил сохранившийся к концу мая избыток нефти на рынке в 7 млн баррелей. По его мнению, уже в июне должен быть достигнут баланс спроса и предложения, а в июле можно ожидать возникновения дефицита нефти.

Экономика Отрасли Нефть и газ Цена на нефть

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