Минэнерго подтвердило встречи стран ОПЕК и ОПЕК+ 6 июня

В Минэнерго РФ подтвердили, что министерские встречи стран ОПЕК и стран, не входящих в картель, пройдут в один день - 6 июня, подтвердили в Минэнерго РФ. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Да, мы подтверждаем (встречи ОПЕК и ОПЕК+ 6 июня)", - сказал представитель российского ведомства.

По информации Bloomberg, встреча стран ОПЕК планируется на 15:00 мск, стран ОПЕК+ - на 17:00 мск.

Как ранее сообщала "РГ", заседание технического комитета ОПЕК+ и министерского мониторингового комитета, проводятся в преддверии основной встречи. По данным ТАСС, эти встречи перенесены на 17-18 июня, так как стороны рассчитывают получить более релевантные данные по уровням добычи нефти участниками соглашения в мае.

Согласно договоренностям ОПЕК+, страны альянса в мае-июне сокращают добычу на 9,7 миллиона баррелей сутки.