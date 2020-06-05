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05.06.2020 08:30
Рубрика: Экономика

Министерская встреча ОПЕК+ запланирована на 6 июня

Текст: Светлана Ментюкова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Секретариат Организации стран-экспортеров нефти запланировал проведение министерской встречи в составе стран ОПЕК+ на субботу, 6 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, участвующий в переговорах. "Пройдет в эту субботу", - сказал он.

Фото: ALEXANDER KLEIN / AFP
Будущее сделки ОПЕК+ опять зависит от решения России

Как сообщала "РГ", ранее предварительными датами встречи назывались девятое-десятое июня. После того, как Россия и Саудовская Аравия пришли к предварительному соглашению о целесообразности продления текущего уровня сокращения добычи еще как минимум на месяц, было предложено провести встречу раньше - четвертого июня, что позволило бы вовремя сформировать экспортные графики и цены поставок на июль.

Разногласия в ОПЕК+ по поводу даты заседания возникли у министров после получения предварительных данных по исполнению условий соглашения в мае. Выяснилось, что Ирак, Нигерия и Казахстан не полностью выполнили план по сокращению добычи нефти. Этим обстоятельством возмутились Саудовская Аравия и Россия, которые потребовали исправить ситуацию и только потом планировать заседание. Заседание в ближайшие выходные, по словам источника близкого к переговорам, стало возможным, так как Ирак "признал трудности с сокращением добычи" и пообещал компенсировать этот недостаток в июле.

Напомним, что заседание технического комитета ОПЕК+ и министерского мониторингового комитета, проводятся в преддверии основной встречи. По данным ТАСС, эти встречи перенесены на 17-18 июня, так как стороны рассчитывают получить более релевантные данные по уровням добычи нефти участниками соглашения в мае.

Согласно договоренностям ОПЕК+, страны альянса в мае-июне сокращают добычу на 9,7 миллионов баррелей сутки. Квота Ирака из этого объема составляет миллион баррелей в сутки. То есть он должен снизить свою добычу до 3,6 миллиона баррелей в сутки. Однако, как сообщало агентство Bloomberg, Ирак ее выполнил только наполовину.

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