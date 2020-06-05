Что будет с розничными ценами на автомобильное топливо до конца года

Никаких предпосылок для роста цен на автомобильное топливо на АЗС России выше темпов инфляции сейчас нет, сказал глава Минэнерго Александр Новак. Министр подчеркнул, что действующий регуляторный механизм не позволяет подниматься розничным ценам.

Опасения роста стоимости бензина и дизельного топлива совсем не случайны, нефтяные котировки с начала года колебались в диапазоне от 70 до 20 долларов за баррель, но страхи оказались беспочвенными. Ценники на АЗС нашей страны не отреагировали на скачки стоимости "черного золота". Есть все основания ожидать, что такое положение вещей сохранится до конца этого года.

"Какой бы ни была цена на нефть на мировом рынке, розничная цена на бензин в России будет не выше прошлогодней, проиндексированной на текущую инфляцию", - сказал генеральный директор ИГ "Петромаркет" Иван Хомутов.

По апрельскому прогнозу ЦБ максимальный уровень инфляции на 2020 год составит до 4,8%. Исходя из этого, средняя стоимость бензина марки АИ-92 может вырасти до 44,5 рублей, АИ-95 - до 48 рублей, АИ-98 - до 54,6 рублей за литр. Средняя цена дизельного топлива может увеличится до 50 рублей за литр.

Как отметил Иван Хомутов, среднероссийские цены на АИ-92 и на АИ-95 пока почти не изменились с начала года. При этом предпосылки для некоторого роста имеются уже при цене на нефть в 35 долларов за баррель. Сейчас сложилась достаточно низкая чистая маржа (доход) от торговли АИ-92 в мелком опте и рознице - всего 900 рублей за тонну по состоянию на 28 мая. Маржа определяется, как разница между ценой на бензин на АЗС и отпускной ценой на топливо на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) за вычетом затрат на доставку продукта с НПЗ на АЗС и операционными затратами нефтебаз, где хранится бензин, и заправочных станций. Нормальный же уровень дохода составляет около 2 300 рублей за тонну. А это означает, что рано или поздно собственники заправок попытаются поднять цены в рознице, чтобы "добрать" в прибыльности. Но, в любом случае, рост цен на АЗС останется в пределах инфляции - этот предельный уровень роста определен государством и жестко им контролируется, сказал Хомутов.

Низкий доход розницы и мелкого опта обусловлен высокими ценами на бензин на НПЗ. Если в конце апреля уровень дохода АЗС был выше среднего, то в мае НПЗ заметно нарастили цены. Это было связано с увеличением нефтяных котировок и, как следствие, стоимости бензина на мировом рынке.

"Но даже при таком уровне отпускных цен на бензин российские НПЗ генерируют убытки", - подчеркнул Иван Хомутов. Эта убыточность может подтолкнуть их к дополнительному повышению своих отпускных цен. А это еще сильнее уменьшит и без того низкую прибыль от торговли бензином в розницу и создаст дополнительные предпосылки для роста цен на топливо на АЗС.

Говоря о разных сценариях для топливного рынка России, Иван Хомутов отметил, что если цены на нефть удержатся на уровне 40 долларов за баррель, отпускные цены НПЗ могут вырасти еще сильнее, а значит предпосылок для роста розничных цен (в пределах инфляции) станет больше. Но если цены на нефть упадут ниже 30 долларов за баррель, то не исключено, что розничные цены сохранятся на сегодняшнем уровне.