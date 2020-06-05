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Еще один мощный эксклюзив PlayStation может выйти на ПК

Текст:   Богдан Бобров
05.06.2020,  
15:02
Фото: Sony Фото: Sony
Фото: Sony

Sony постепенно и по разным причинам лишает PlayStation-эксклюзивности громкие проекты прошлых лет.

В прошлом году в Epic Games Store состоялся релиз трех игр студии Quantic Dream, а летом текущего года в Steam должна выйти Horizon Zero Dawn.

Немудрено, что при выбранном компанией курсе в Сети появляются новые теории и утечки.

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Так, инсайдер с ником Wario64 написал в своем Twitter-аккаунте о том, что мрачная и хардкорная Bloodborne в скором времени может быть выпущена на ПК.

Сообщается, что новая версия будет не обычным портом, а полноценным ремастером, а также станет доступна на PlayStation 5.

Однако данную информацию не стоит воспринимать как официальную, блогерам свойственно ошибаться, а Sony в силу самых различных обстоятельств может неоднократно изменить политику по отношению к своим эксклюзивным проектам PlayStation.

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