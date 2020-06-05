Германия выступила против санкций США по "Северному потоку-2"

"Наша принципиальная позиция относительно экстерриториальных санкций ясна. Мы отвергаем их", - констатировала собеседница агентства. По ее словам, в ведомстве внимательно следят за развитием ситуации вокруг этого проекта.

В свою очередь в отраслевом союзе ФРГ сообщили ТАСС, что аргументы США по "Северному потоку-2" имеют мало общего с реальностью.

Накануне стало известно, что в сенате США подготовлен законопроект о расширении санкции против "Северного потока-2". Документ предполагает внесение в черный список страховых компаний, которые обслуживают задействованные в прокладке трубы суда.