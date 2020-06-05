Глава ЦБ рассказала о вариантах снижения ключевой ставки

Банк России видит пространство для снижения ключевой ставки на июньском заседании совета директоров. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на регулярной онлайн-конференции.

"В целом данные и об экономике, и об инфляции подтверждают наше мнение о наличии значительного пространства для снижения ключевой ставки", - указала Набиуллина. Замедление роста цен происходит быстрее, чем ранее ожидал регулятор, благодаря укреплению рубля на фоне стремительного роста цен на нефть, уточнила она. Сильное дезинфляционное влияние оказывает подавленный спрос. В мае уровень годовой инфляции составлял 3,1% при цели Банка России по инфляции "вблизи 4%".

Среди прочих на июньском заседании совета директоров будет рассматриваться вариант снижения ключевой ставки сразу на один процентный пункт, уточнила Набиуллина. Окончательное решение будет принято из текущих и будущих данных статистики по инфляции и ВВП. При этом, по словам Набиуллиной, резкие изменения процентной ставки обоснованы только тогда, когда происходит какое-то резкое изменение прогноза в силу тех или иных событий. "Мы сейчас развиваемся в соответствии с базовым прогнозом", - подчеркнула глава ЦБ.

Пока наиболее вероятным выглядит сценарий со снижением ставки до 4,75%, считает главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов. "В любом случае ожидаем, что Банк России сохранит сигнал о возможности дальнейшего смягчения монетарной политики. В отсутствие внешних шоков к концу года ключевая ставка может снизиться до 4%", - допускает аналитик.

Банк России на предыдущем заседании совета директоров в конце апреля снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до нынешних 5,5% годовых. Это ее минимальный уровень за все время существования показателя, поэтому любое следующее снижение приведет ставку к историческому минимуму. Ближайшее заседание совета директоров ЦБ, где будет обсуждаться уровень ключевой ставки, пройдет 19 июня.