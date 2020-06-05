Jeep нашел для Compass новое пристанище в Европе

Jeep Compass получил ещё одно место прописки: к сборочным площадкам в Бразилии, Мексике, Китае и Индии добавился завод в итальянском городе Мелфи. Локализация наложила отпечаток на технике модели, которую адаптировали под запросы местных покупателей.

Изменились настройки подвески и рулевого механизма, чтобы страстные итальянцы, у которых скорость в крови, могли получить больше драйва от вождения, особенно при прохождении поворотов.

Правда, о каком драйве может идти речь в случае с турбированным двигателем 1.3 л, не совсем понятно. Мотор предложен в двух вариантах форсировки: 130 и 150 л.с. Базовая версия укомплектована "механикой", а более мощной положена роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями. Также в гамме присутствует дизель 1.6 Multijet II на 120 сил, который агрегатируется только 6-скоростной МКП.

Фото: Пресс-служба Jeep.

Итальянцам полноприводных версий с перечисленными силовыми агрегатами не светит. Если нужен Compass 4x4, то придётся выбирать гибрид, состоящий из 1.3 турбо и компактного электромотора на задней оси. Этот тандем предлагается в двух вариантах: 190 и 240 л.с.

Локализованный Jeep Compass получил также новые цвета кузова, колёсные диски и опциональные комбинации.

Цена на Jeep Compass итальянского производства 28750 евро. В России модель можно купить начиная от 2 199 000 рублей. Напомним, к нам привозят внедорожники из Мексики с атмосферным бензиновым мотором 2.4 литра, 9-ступенчатым "автоматом" и полным приводом.