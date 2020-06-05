Как восстановить старые дворники на автомобиле

Срок службы щеток стеклоочистителя - пара сезонов. Затем они начинают размазывать грязь по стеклу и мешать обзору с места водителя. Стоит ли сразу отправляться за новыми?

Есть метод, позволяющий значительно продлить срок службы дворников. Если взять старую щетку и рассмотреть ее с лупой, можно заметить микроповреждения, куда попадает пыль и песок. Если избавиться от этих трещин и потертостей, щетка прослужит еще не один сезон.

Перед началом работы нужно размягчить и обезжирить резину. Подойдет бензин или несильный растворитель, уайт-спирит. Им необходимо смазать кромку, затем промыть водой и просушить.

Дальше нужно взять небольшой брусок, на одну сторону которого наклеена мелкая шлифовальная шкурка. Задача ремонта - восстановить ровную поверхность. Ровными поступательными движениями взад-вперед нужно срезать поврежденную часть резины. Она может подламываться, поэтому работать нужно терпеливо и аккуратно.

В интернете можно заказать готовый скребок. Принципиально от бруска со шкуркой он не отличается. Но у скребка, как правило, есть держатели по бокам, которые препятствуют обламыванию резиновой кромки, пишет aif.ru.

После шлифовки нужно еще раз осмотреть щетку с лупой, трещин и сколов быть не должно. Затем можно поставить ее на место и попробовать включить дворник. Если разводов нет, то можно эксплуатировать дворник дальше.

Сколько сможет проработать отремонтированная щетка? Как минимум один сезон. Затем ее нужно вновь отшлифовать. Так можно делать несколько раз, самое главное - сделать кромку параллельной стеклу. Резина сохранит свои свойства около пяти лети, если перед каждой сменой сезона проходиться по ней наждачкой.