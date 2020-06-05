В мире
05.06.2020 13:00
Текст: Юрий Сизов

Комитету госконтроля Беларуси представлен новый руководитель

Расставить новые акценты в работе Комитета государственного контроля Беларуси, сохранив положительные традиции, поручено бывшему зампреду КГБ республики Ивану Тертелю. Эти задачи кратко изложил глава администрации президента Игорь Сергеенко, представляя 5 июня коллективу нового руководителя контрольного органа страны, информирует сайт ведомства.
Фото: Комитет государственного контроля Беларуси Фото: Комитет государственного контроля Беларуси
Комитет государственного контроля Беларуси

Как "компетентного и требовательного руководителя, который имеет серьезный опыт управленческой деятельности и подготовку", охарактеризовал Сергеенко нового руководителя КГК. Под его руководством, по словам главы администрации президента, проведен ряд масштабных и значительных мероприятий по обеспечению экономической безопасности государства, по пресечению коррупционных проявлений в отраслях и сферах, в том числе с помощью и участием КГК.

Фото: Пресс-служба президента Беларуси
Лукашенко заявил о готовности расширить сотрудничество с Будапештом

Он также поблагодарил бывшего руководителя контрольного ведомства Леонида Анфимова, который долгие годы посвятил защите интересов государства. Признательность за четко выстроенную работу в ведомстве выразил ветерану и новый председатель КГК Иван Тертель, назвав Комитет госконтроля сильной организацией."Вам удалось создать уникальный механизм, и мы постараемся сохранить все то положительное, что есть в комитете, и одновременно улучшить нашу работу, систематизировать, найти новые нестандартные решения", - заключил он, обращаясь к Анфимову.

Хотите знать больше о Союзном государстве? Подписывайтесь на наши новости в социальных сетях.
Специальный проект rg.ru

© 1998-2020 ФГБУ «Редакция «Российской газеты»