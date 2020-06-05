Комитету госконтроля Беларуси представлен новый руководитель

Как "компетентного и требовательного руководителя, который имеет серьезный опыт управленческой деятельности и подготовку", охарактеризовал Сергеенко нового руководителя КГК. Под его руководством, по словам главы администрации президента, проведен ряд масштабных и значительных мероприятий по обеспечению экономической безопасности государства, по пресечению коррупционных проявлений в отраслях и сферах, в том числе с помощью и участием КГК.

Он также поблагодарил бывшего руководителя контрольного ведомства Леонида Анфимова, который долгие годы посвятил защите интересов государства. Признательность за четко выстроенную работу в ведомстве выразил ветерану и новый председатель КГК Иван Тертель, назвав Комитет госконтроля сильной организацией."Вам удалось создать уникальный механизм, и мы постараемся сохранить все то положительное, что есть в комитете, и одновременно улучшить нашу работу, систематизировать, найти новые нестандартные решения", - заключил он, обращаясь к Анфимову.