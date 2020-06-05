Меркель заявила о самой тяжелой экономической ситуации в истории Германии

Ситуация в экономике Германии сейчас самая тяжелая за всю историю страны. С таким заявлением в четверг выступила канцлер ФРГ Ангела Меркель в эфире телеканала ARD, призвав граждан уяснить этот момент.

Меркель напомнила, что около семи миллионов жителей страны были переведены из-за пандемии на неполный рабочий день. "Мы должны сделать все, чтобы выйти из кризиса", - цитирует канцлера ТАСС. Она отметила, что неизвестно, как долго продлится пандемия коронавируса, и, когда будет создана вакцина. "Мы не можем заглянуть в будущее, но я думаю, мы действовали правильно", - сказала Меркель, напомнив о согласованном пакете мер по стимулированию национальной экономики.

Напомним, в ходе двух заседаний, длившихся почти 21 час, правящая коалиция Германии приняла пакет помощи экономике на 2020 и 2021 годы в размере 130 миллиардов евро с целью преодоления кризиса, вызванного пандемией. Это самый большой пакет стимулов с момента воссоединения Германии. Предусмотрено также снижение НДС с 19 до 16 процентов, что должно освободить граждан от выплат на сумму порядка 20 миллиардов евро.