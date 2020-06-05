Названы лучшие кроссоверы на вторичном рынке

Kia Sorento уходящего поколения (в России - Kia Sorento Prime) признан лучшим подержанным автомобилем 2020 года и лучшим среднеразмерным кроссовером по версии одного из крупнейших в мире интернет-ресурсов об автомобилях CarGurus.com.

Резюмируя, специалисты отметили у корейского SUV превосходное сочетание безопасности и оснащенности, лучший в классе набор силовых установок, интерьер, по качеству исполнения намного превосходящий средний стандарт, а также доступность по цене.

Остальной пьедестал заняли Hyundai Santa Fe DM (второе место) и Toyota Highlander XU50.

Ежегодный рейтинг лучших подержанных автомобилей интернет-ресурс составляет четвертый год подряд. Условия неизменны: автомобили-участники должны быть широко представлены на рынке США и быть не старше 10 лет. Основных критериев оценки три: отзывы автовладельцев пользователей сайта, экспертное мнение по итогам тестов и прогноз уценки машины за 12 лет.

Среди компактных кроссоверов лучшим назван Honda CR-V четвертого поколения. Toyota RAV4 прошлой генерации - на третьем месте.