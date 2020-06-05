Небензя напомнил ООН о праве Ирана на разработку космических программ

Иран имеет полное право разрабатывать ракетные и космические программы, и это никак не нарушает резолюции Совбеза ООН или иранскую ядерную сделку. Об этом говорится в письме постпреда РФ при ООН Василия Небензи, адресованном генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу.

Так российский дипломат отреагировал на обвинения со стороны США в нарушении Ираном резолюции СБ ООН. Небензя отметил, что постоянные ссылки Вашингтона на режим контроля за ракетной технологией в "обоснование" утверждений о том, что иранские ракеты-носители якобы способны доставлять ядерное оружие, не являются обоснованными - ни в плане действий, ни в резолюции 2231 СБ ООН, пишет ТАСС.

Иран никогда не обладал ядерным оружием, не обладает им сейчас и, как ожидается, никогда не будет обладать им в будущем, заявил постпред. Он подчеркнул, что Тегеран имеет право пользоваться возможностями, которые открывают космическая наука и техника.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил об отмене Вашингтоном исключений из американских санкций против всех иранских ядерных проектов, имеющих отношение к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Сообщалось, что иностранные участники имеют 60 дней для свертывания соответствующей деятельности в Иране. Это не коснется только 1-го энергоблока Бушерской АЭС. По мнению главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, такое решение - "продолжение линии агрессивного давления Вашингтона на Тегеран". Выйдя из СВПД в 2018 году, США не раз пытались провоцировать иранское руководство, продолжил глава комитета. По его оценке, судьба соглашения снова зависит от реакции Тегерана.