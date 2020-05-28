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28.05.2020 15:53
Рубрика: Власть

В Госдуме оценили отмену санкционных исключений для Ирана

Текст: Татьяна Замахина
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал отмену США санкционных исключений для Ирана. Политик назвал причины решения, а также напомнил позицию Москвы по договоренностям с Тегераном.
Фото: AP Photo/Vahid Salemi Фото: AP Photo/Vahid Salemi
Фото: AP Photo/Vahid Salemi

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил об отмене Вашингтоном исключений из американских санкций против всех иранских ядерных проектов, имеющих отношение к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Иностранные участники имеют 60 дней для свертывания соответствующей деятельности в Иране. Это не коснется только 1-го энергоблока Бушерской АЭС.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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Такое решение - "продолжение линии агрессивного давления Вашингтона на Тегеран", отметил Леонид Слуцкий.

"Рестрикции не ослабевали даже на пике борьбы с пандемией, что было крайне антигуманно в отношении простых иранцев", - напомнил политик журналистам.

Выйдя из СВПД в 2018 году, США не раз пытались провоцировать иранское руководство, продолжил глава комитета. По его оценке, судьба соглашения снова зависит от реакции Тегерана.

Россия же остается привержена СВПД и всем двусторонним договоренностям о сотрудничестве с Ираном, уверен Слуцкий. Он выразил надежду, что удастся избежать обострения и окончательного развала иранской "ядерной сделки".

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
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"В целом заявление Помпео - часть кампании по свержению неугодных в Белом доме режимов, - резюмировал Слуцкий. - Снова деструктивно, снова грубо, снова эгоистично".

Ранее ситуацию прокомментировал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Он, среди прочего, заверил, что Москва будет продолжать сотрудничество с Ираном в рамках решений Совета Безопасности ООН, в том числе по "ядерной сделке".

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