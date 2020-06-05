Онколог назвал симптомы рака, которые принимают за коронавирус

Известно, что онкологические пациенты имеют более высокий риск тяжелого течения коронавируса. Особенно рискуют люди с пролеченным или впервые выявленным раком легких, предупредил онколог и хирург Иван Карасев.

При этом существует частичное совпадение клинических симптомов пневмонии при COVID-19 и рака легких - эти понятия легко спутать, отметил врач.

Симптомы вируса у онкологических пациентов зачастую "смазаны" ввиду основного заболевания, которое также может проявляться кашлем, выделением мокроты, затрудненным дыханием.

- Тяжелые осложнения включают двустороннюю пневмонию (в 75% случаев), острый респираторный дистресс-синдром (17%) и полиорганную недостаточность (11%), - предупредил специалист.

Пациенты с раком легкого, получающие препараты таргетной терапии и лучевую терапию, должны сохранять первоначальное лекарственное лечение во время вспышки коронавируса, отметил врач.

- Основная цель лечения рака легких во время пандемии - минимизировать риск заражения пациента и персонала, управлять всеми опасными аспектами заболевания. Это может быть достигнуто путем ограничения личных встреч пациента, родственников и медицинского персонала, - добавил специалист.