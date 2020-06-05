Путин проведет встречу с зоозащитниками

5 июня президент проведет большую встречу в режиме видеоконференции с экологами и зоозащитниками.

Одним из вопросов станет ситуация с ликвидацией разливом дизтоплива в Норильске, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На повестке также вопрос о создании благоприятных условий для жизнедеятельности населения, снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, формирование ответственного отношения к животным в обществе, экологическое образование и воспитание экологической культуры, защита редких и исчезающих животных.

По ситуации с ликвидацией последствий разлива дизтоплива в Норильске будут докладывать глава МЧС Евгений Зиничев, руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова, а также совладелец "Норникеля" Владимир Потанин.

Кроме того, в пятницу Владимир Путин проведет отдельную встречу с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. Речь пойдет о проектах, связанных с тестами, лекарствами и вакцинами от коронавируса - именно на этом последнее время сконцентрировался фонд.