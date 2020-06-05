В Москву вернулись дачные пробки

Столичный Центр организации дорожного движения посоветовал автомобилистам выезжать на дачи заранее, чтобы не терять время в пробках.

Как сообщили в ЦОДД, заторы ожидаются на шоссе Энтузиастов, Волгоградском проспекте, а также Щелковском, Новорязанском, Ленинградском и Волоколамском шоссе. Выезжать за город, отмечают в ведомстве, лучше всего до 15.00 или уже после 20.00.

В Москве, напомним, режим самоизоляции из-за коронавируса действует до 14 июня. Поэтому для поездок на личном и общественном транспорте еще требуется цифровой пропуск.