Для выпускников Сахалина последние звонки организовали на улице

В Сахалинской области 5 июня для выпускников последние звонки организовали в школах на свежем воздухе, сообщает пресс-служба правительства региона.

С учебой сегодня попрощались более 2800 одиннадцатиклассников в 130 школах. Торжественные мероприятия решили проводить в очной форме с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм и социальной дистанции. Время проведения не должно было превышать 30 минут.

Глава региона Валерий Лимаренко поучаствовал в последнем звонке учеников кадетской школы Южно-Сахалинска, прошедшем на площади Славы.

"Вы приобрели солидный багаж знаний, освоили первые уроки жизни. Будет здорово, если вы свяжете свою дальнейшую судьбу с Сахалинской областью. В этом году мы запускаем программу двух дипломов СахГУ. Она дает уникальную возможность, оставаясь на острове, одновременно получить образование по востребованным профессиям в ведущих вузах страны", - сказал губернатор.

Напомним, что в связи с проведением последних звонков на Сахалине и Курилах 5 июня запрещена продажа алкогольной продукции.