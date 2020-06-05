Власти Приамурья отменили пропускной режим в городе Шимановске

Правительство Приамурья приняло решение отменить ограничения для въезда и выезда в город Шимановск, введенные 18 мая из-за сложной эпидемиологической обстановки, связанной с коронавирусной инфекцией.

Ранее в Шимановске была вспышка COVID-19, заболело 37 человек.

"Нам удалось справится с непростой ситуацией. Новых случаев заболевания не зарегистрировано. Ситуация в городе спокойная,- рассказал корреспонденту "РГ" мэр Павел Березовский.

Ограничение на въезд и выезд сохраняется в городе Свободный - выявлено 96 случаев новой инфекции. Напомним, что рядом строят Амурский газоперерабатывающий завод, где трудятся около 30 тысяч рабочих, приехавших из других регионов и стран.

Всего в Амурской области зарегистрировано 588 случаев заражения коронавирусом, три пациента скончались.