Суд арестовал экс-замглавы управления капстроительства Оренбурга

Ленинский районный суд Оренбурга арестовал бывшего замначальника муниципального учреждения "Управление капстроительства" администрации города. Об этом "РГ" сообщили в суде.

Он подозревается в получении взяток и воспрепятствовании предпринимательской деятельности. Мужчина будет находиться под стражей до 2 августа этого года. Сам обвиняемый и защита просили суд отпустить его под домашний арест.

Подозреваемому предъявлено обвинение сразу по нескольких уголовным делам, которые соединены в одно производство. Ему вменяют получения взяток. А также вместе с остальными сотрудниками учреждения и администрации города он препятствовал законной предпринимательской деятельности с причинением крупного ущерба.

По данным следствия, с 2015 года по 2019 год замначальника "УКС" принимал выполненные работы по договорам между коммерсантами и муниципальными учреждениями. Руководителям трех строительно-ремонтных организаций он угрожал не принять работы без взяток. В общей сложности подозреваемый получил от них миллион 140 тысяч рублей.

Кроме того, следствие установило, что чиновники администрации Оренбурга и "УКС" с сентября 2019 года по июнь этого года уклонялись от подписания актов выполненных работ. Хотя контракт был полностью исполнен подрядчиком. Чиновники собирались получить часть средств от муниципального контракта. Строительной организации причинен ущерб - более миллиона 750 тысяч рублей.

Сейчас уголовные дела расследуются, проведены обыски.