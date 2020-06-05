В Нижегородской области часть трассы М-7 перекрыли из-за ДТП с фурами

Сегодня на 422 километре трассы М-7 столкнулись два грузовика, трасса перекрыта. Об этом сообщает управление ГИБДД по региону.

По предварительным данным ведомства, в аварии пострадали оба водителя, погибших нет. Трасса была перекрыта в направлении Москвы.

По данным ФКУ Упрдор "Москва-Нижний Новгород", объезд участка возможен по автодороге Р-158 от развязки с М-7 "Волга" в сторону поселка Ольгино и далее по автодороге 22К-0125 с выходом на М-7 "Волга" в районе поселка Окский.

Чуть позже в ГИБДД уточнили, что движение по трассе было восстановлено по одной полосе. Сотрудники полиции занимаются регулировкой дорожного движения. По предварительным данным, водитель грузовика Scania столкнулся с впереди идущим КАМАЗом, который от удара опрокинулся на проезжей части. Водитель первого большегруза был госпитализирован.

Напомним, вчера в регионе произошло еще одно ДТП с двумя большегрузами. Авария в Богородском районе унесла жизни двоих человек, еще трое пострадали, включая десятилетнего мальчика.