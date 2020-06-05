Глава МЧС доложил Путину о локализации ЧП в Норильске

Владимир Путин перед тем, как предоставить слово Зиничеву, спросил, как складывается обстановка на месте и, главное, какие неотложные меры предпринимаются.
- Сама чрезвычайная ситуация была локализована 1 июня, были установлены боны, поэтому развития она не получает, - заявил Зиничев. - Наша задача - просто собирать эти нефтепродукты.
Он рассказал, что предполагается завести к месту ЧП герметичные емкости, "расставить по руслу реки для сбора нефтепродуктов, а также для дальнейшего вызова и утилизации". "Работаем, соблюдая все необходимые нормы", - заверил министр.
Для ликвидаторов последствий ЧП все необходимое будет завозиться вертолетами, уточнил он.
Владимир Путин заметил, что местность труднодоступная, коммуникаций нет. Он также особо поинтересовался утилизацией: ранее предполагалось сжигать топливо на месте, но возникли серьезные проблемы.
Зиничев подтвердил: "С точки зрения экологии сжигать нельзя".
Он уточнил, что предполагается пока все собрать, складировать и вывезти, когда будет "позволять техника". "Будут организованы зимники, техника зайдет и спокойно вывезет", - рассказал собеседник Путина.
Глава государства спросил о временных емкостях - насколько они надежны.
- Надежны, используются как ГСМ-хранилища, в том числе Минобороны, - заверил министр.
Напомним, что один из резервуаров с дизельным топливом на ТЭЦ-3 Норильска 29 мая получил повреждения в результате резкой просадки опор фундамента. В результате произошла утечка около 21 тысячи кубометров топлива. В "Норникель" как основную причину аварии назвали потепление в условиях вечной мерзлоты.