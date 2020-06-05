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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Глава МЧС доложил Путину о локализации ЧП в Норильске

Текст: Татьяна Замахина
Чрезвычайная ситуация в Норильске локализована, ее развития не будет. Об этом доложил президенту глава МЧС РФ Евгений Зиничев на совещании.

Владимир Путин перед тем, как предоставить слово Зиничеву, спросил, как складывается обстановка на месте и, главное, какие неотложные меры предпринимаются.

- Сама чрезвычайная ситуация была локализована 1 июня, были установлены боны, поэтому развития она не получает, - заявил Зиничев. - Наша задача - просто собирать эти нефтепродукты.

Фото: Пресс-служба "Норникеля"/РИА Новости
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Он рассказал, что предполагается завести к месту ЧП герметичные емкости, "расставить по руслу реки для сбора нефтепродуктов, а также для дальнейшего вызова и утилизации". "Работаем, соблюдая все необходимые нормы", - заверил министр.

Для ликвидаторов последствий ЧП все необходимое будет завозиться вертолетами, уточнил он.

Владимир Путин заметил, что местность труднодоступная, коммуникаций нет. Он также особо поинтересовался утилизацией: ранее предполагалось сжигать топливо на месте, но возникли серьезные проблемы.

Зиничев подтвердил: "С точки зрения экологии сжигать нельзя".

Фото: Предоставлено Гринпис России
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Он уточнил, что предполагается пока все собрать, складировать и вывезти, когда будет "позволять техника". "Будут организованы зимники, техника зайдет и спокойно вывезет", - рассказал собеседник Путина.

Глава государства спросил о временных емкостях - насколько они надежны.

- Надежны, используются как ГСМ-хранилища, в том числе Минобороны, - заверил министр.

Напомним, что один из резервуаров с дизельным топливом на ТЭЦ-3 Норильска 29 мая получил повреждения в результате резкой просадки опор фундамента. В результате произошла утечка около 21 тысячи кубометров топлива. В "Норникель" как основную причину аварии назвали потепление в условиях вечной мерзлоты.

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