Путин поручил внести поправки по предотвращению ЧС как в Норильске

Правительство совместно с парламентариями как можно быстрее должно внести в природоохранное законодательство поправки, которые позволят предотвратить ситуации, подобные масштабному разливу дизтоплива в Норильске. Такое поручение дал на видеоконференции президент.

"Прошу правительство с парламентариями завершить работу по внесению в природоохранное законодательство принципиальных изменений, которые позволят предотвратить подобные ситуации в будущем", - заявил глава государства. Сделать это нужно в самое ближайшее время - до конца парламентской сессии, уточнил он.