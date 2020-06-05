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05.06.2020 15:15
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин поручил взять под полный контроль ситуацию в Норильске

Текст: Кира Латухина
Президент поручил тщательно разобраться в причинах ЧП в Норильске с разливом дизельного топлива, объективно оценить ущерб и компенсировать урон природе. Ситуацию необходимо взять под полный особый контроль, указал он.

"То, что произошло в Норильске - это чрезвычайная ситуация уже федерального масштаба, - подчеркнул Владимир Путин. - В данном случае под угрозой оказалось и здоровье людей, и природе хрупкой арктической зоны нанесен серьезный урон". И не случайно подключились и Генпрокуратура, и Следственный комитет.

Глава государства поручил всем задействованным структурами, и само собой, МЧС, взять ситуацию под полный особый контроль. "Безусловно, нужно разобраться в причинах тщательно и абсолютно бескомпромиссно, объективно оценить ущерб", - заметил он. И под контролем специалистов Росприроднадзора выполнить все компенсационные мероприятия по восстановлению окружающей среды, заключил Путин.

Глава "Норникеля" Владимир Потанин доложил, что заготовлены емкости на 16 тысяч тонн для сбора топлива, из них 4,5 тысячи уже монтируются на площадке. Подготовлены складские помещения на более чем 100 тысяч тонн для сбора грунта, идет рекультивация участков. "На нашу просьбу о помощи откликнулись предприятия по всей стране, - поблагодарил бизнесмен. - Благодаря мурманским спасателям удалось достичь перелома в этой ситуации, поставить ее под контроль".

Путин поручил внести поправки по предотвращению ЧС как в Норильске

"Мы нацелены на использование наилучших доступных технологий и выбираем оптимальные, а не самые дешевые решения с экологической точки зрения, и полностью профинансируем за счет компании. Ни одного рубля бюджетных средств на это не уйдет, и мы вернем экологическую систему в нормальное состояние", - обещал Потанин.

"То, что компания готова оплатить все эти работы из собственных средств, это, безусловно, правильно", - оценил президент и спросил, сколько стоят мероприятия, связанные с этими работами. "Я сейчас выскажусь не как бизнесмен, а как человек, который за это переживает, - сколько нужно будет, столько и потратим", - заверил собеседник. А потом сказал, что сумму штрафов не знает, но расходы превысят 10 млрд рублей.

"Мы с вами давно и хорошо знакомы, знаю, что вы лично работаете на предприятии, а не просто собственник крупного пакета", - сказал президент. Резервуар, где хранилось это топливо, стоит в разы меньше, несопоставимо, сравнил он: "Если бы своевременно поменяли и ущерба бы не было экологического, и расходы такие не нужно было бы нести компании".

"Просто посмотрите на это самым внимательным образом внутри компании, - указал Путин и добавил: - Надеюсь, вся работа, о которой сейчас было сказано, будет проведена общими усилиями и эффективно".

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