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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Ростехнадзор: Причиной ЧП в Норильске могла быть изношенность оборудования

Текст: Александр Проценко
Фото: Пресс-служба "Норникеля"/РИА Новости Фото: Пресс-служба "Норникеля"/РИА Новости
Фото: Пресс-служба "Норникеля"/РИА Новости

Как сообщает ТАСС, одной из версий Ростехнадзора о причинах аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, приведшей к разливу нефтепродуктов, названа изношенность оборудования. Но окончательная причина будет названа только после проведения всестороннего расследования.

Фото: Денис Кожевников/ТАСС
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"Сооружения эксплуатируются с 1985 года", - сообщили в Ростехнадзоре, отвечая на вопрос, могла ли авария на ТЭЦ-3 произойти из-за изношенного оборудования и отсутствия автоматизированных систем безопасности на объекте. Поэтому, считают в ведомстве, вариант с изношенностью тоже возможен и рассматривается. Однако, реальную причину должно и может установить только всестороннее техническое расследование, - подчеркнули в ведомстве.

Также в Ростехнадзоре отметили, что аварийный резервуар НТЭК с 2016 года находился на ремонте. "Касаясь аварийного пятого резервуара, то с 2016 года он, по решению администрации предприятия, был выведен в ремонт, что исключило возможность проведения в отношении него проверочных мероприятий. Согласно ежегодным отчетам НТЭК о производственном контроле, данный резервуар и теперь продолжает числиться в ремонте", - сообщил представитель ведомства.

Происшествия ЧП Правительство Ростехнадзор Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Разлив нефтепродуктов в Норильске

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