Ростехнадзор: Причиной ЧП в Норильске могла быть изношенность оборудования

Как сообщает ТАСС, одной из версий Ростехнадзора о причинах аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, приведшей к разливу нефтепродуктов, названа изношенность оборудования. Но окончательная причина будет названа только после проведения всестороннего расследования.

"Сооружения эксплуатируются с 1985 года", - сообщили в Ростехнадзоре, отвечая на вопрос, могла ли авария на ТЭЦ-3 произойти из-за изношенного оборудования и отсутствия автоматизированных систем безопасности на объекте. Поэтому, считают в ведомстве, вариант с изношенностью тоже возможен и рассматривается. Однако, реальную причину должно и может установить только всестороннее техническое расследование, - подчеркнули в ведомстве.

Также в Ростехнадзоре отметили, что аварийный резервуар НТЭК с 2016 года находился на ремонте. "Касаясь аварийного пятого резервуара, то с 2016 года он, по решению администрации предприятия, был выведен в ремонт, что исключило возможность проведения в отношении него проверочных мероприятий. Согласно ежегодным отчетам НТЭК о производственном контроле, данный резервуар и теперь продолжает числиться в ремонте", - сообщил представитель ведомства.