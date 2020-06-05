Спасатели показали, как ликвидируют последствия ЧС в Норильске

В Норильск, где несколько дней назад из поврежденного резервуара ТЭЦ вытекло более 20 тысяч тонн дизельного топлива, продолжают стягиваются силы спасателей.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на оперштаб по ликвидации ЧС, численность группировки составляет 470 человек, задействовано 120 единиц техники.

Ликвидацией последствий техногенной катастрофы занимаются представители Морспасслужбы, МЧС, специалисты профильных подразделений различных служб и структур, в том числе, отряд морской спасательной службы из Мурманска, имеющий опыт ликвидации сходных ЧС в 50 точках мира.

Все участники спасательной операции заняты сбором нефтепродуктов с поверхности воды и вывозом загрязненного грунта. Сообщается, что к настоящему времени из 20 000 тонн дизельного топлива собрано около 300, утилизировано - 26 тонн. Около 4,6 тыс. кв. м. территории обработано сорбентом, вывезено более 3000 тонн загрязненного грунта.

Масштаб катастрофы не позволяет делать сегодня какие-либо прогнозы, касающиеся сроков ликвидации ее последствий. Экологи считают, что уйдут годы, прежде чем это произойдет.