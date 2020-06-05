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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Власти Красноярского края винят МЧС и НТЭК в приуменьшении масштабов ЧС

Текст: Тимофей Борисов

Первые оперативные данные об аварии на ТЭЦ-3 в Норильске со стороны МЧС и энергетической компании-оператора не передавали реалии произошедшего, несмотря на то, что власти края интересовались тем, что же произошло на самом деле. Об этом на сессии парламента Красноярского края заявил глава правительства края Юрий Лапшин.

"Есть нюансы, на которые стоит обратить внимание. История началась 29 мая, в пятницу, утром руководство Красноярского края получило сообщение по линии МЧС, из которого невозможно было сделать вывод о масштабном произошедшем чрезвычайном событии, - приводит агентство РИА Новости слова Юрия Лапшина.

Фото: Предоставлено Гринпис России
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Как поясняет сейчас компания "Норникель", основная причина аварии - потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. Но в начале причину аварии определяли совсем по-другому.

"Смысл сообщения был в том, что в результате наезда транспортного средства на бак с нефтепродуктами произошла частичная разгерметизация и возгорание. В установленном порядке были приняты меры реагирования, пожар был локализован… и в последствии ликвидирован. Соответствующее сообщение на руководство края, опять-таки по линии МЧС, о том, что данный инцидент исчерпан, прошло", - отметил Юрий Лапшин.

Напомним, что ранее среди других дел СКР возбудил и дело в связи с несвоевременным информированием о чрезвычайной ситуации СК РФ по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность).

Сегодня о ходе ликвидационных работ президенту РФ доложит глава МЧС России Евгений Зиничев.

Происшествия ЧП Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край

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