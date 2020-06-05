Медцентры Минобороны в Дагестане оснастят ПЦР-лабораториями

Минобороны РФ после совещания с руководством Дагестана приняло решение оборудовать строящиеся медицинские центры в республике ПЦР-аппаратурой для проведения молекулярно-генетических исследований.

Как ранее писала "РГ", строительство трех медцентров Каспийске, Дербенте и Хасавюрте, рассчитанных в общей сложности на 200 мест, ведут специалисты военно-строительного комплекса минобороны России по поручению президента РФ.

Для инспектирования хода работ в республику прибыл замминистра обороны РФ Тимур Иванов. Как сообщают РИА Новости, вместе с главой Дагестана Владимиром Васильевым он побывал на стройке в Дербенте, и провел рабочее совещание с руководителем проекта и работниками предприятий региона.