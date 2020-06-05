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05.06.2020 18:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд оштрафовал экс-министра спорта Ставрополья

Текст: Михаил Сухарев

Промышленный районный суд города Ставрополя вынес приговор экс-министру спорта и физической культуры края Роману Маркову. Как сообщили в пресс-службе суда, Марков признан виновным по статье о превышении должностных полномочий.

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- Ему назначено наказание в виде штрафа в размере четверть миллиона рублей, с лишением права занимать руководящие должности государственной службы сроком на два года. Приговор вступил в законную силу, - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в октябре 2019 года следственное управление СК РФ по Ставропольскому краю возбудило против чиновника уголовное дело. По теперь уже подтвержденным судом сведениям, Марков незаконно допустил одну из компаний к подготовке техзадания для аукциона на закупку спортинвентаря на сумму 14 миллионов рублей. Стоимость инвентаря составила чуть более восьми миллионов, остальные деньги были похищены.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край РГ-Видео

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