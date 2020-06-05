Суд оштрафовал экс-министра спорта Ставрополья

Промышленный районный суд города Ставрополя вынес приговор экс-министру спорта и физической культуры края Роману Маркову. Как сообщили в пресс-службе суда, Марков признан виновным по статье о превышении должностных полномочий.

- Ему назначено наказание в виде штрафа в размере четверть миллиона рублей, с лишением права занимать руководящие должности государственной службы сроком на два года. Приговор вступил в законную силу, - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в октябре 2019 года следственное управление СК РФ по Ставропольскому краю возбудило против чиновника уголовное дело. По теперь уже подтвержденным судом сведениям, Марков незаконно допустил одну из компаний к подготовке техзадания для аукциона на закупку спортинвентаря на сумму 14 миллионов рублей. Стоимость инвентаря составила чуть более восьми миллионов, остальные деньги были похищены.