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05.06.2020 19:32
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

180-тысячный Северодвинск переходит в режим обсервации

Текст: Александр Емельяненков
В ночь с пятницы на субботу, 6 июня 2020 года, вновь вводятся жесткие ограничения на въезд в Государственный российский центр атомного судостроения - так еще в 1992 году решено было именовать город корабелов в Архангельской области, на берегу Белого моря. На подъездах к Северодвинску и выездах из него, включая железнодорожный вокзал, восстанавливают, а в большинстве своем создают заново ликвидированные 20 лет назад контрольно-пропускные пункты.
Панорама Северодвинска с борта самолета. Теперь уже не секретно… Фото: Сайт администрации Северодвинска. Панорама Северодвинска с борта самолета. Теперь уже не секретно… Фото: Сайт администрации Северодвинска.
Панорама Северодвинска с борта самолета. Теперь уже не секретно… Фото: Сайт администрации Северодвинска.

Сегодня такая мера потребовалась, чтобы сдержать распространение коронавируса на оборонных предприятиях города и уменьшить риск его переноса на близлежащие территории. В том числе на те, откуда ежедневно приезжают на работу в Северодвинск и возвращаются обратно до тысячи человек.

По данным оперативного штаба, динамика обнаружения COVID-19 в 180-тысячном Северодвинске в 2,6 раза выше, чем в целом по области, включая Архангельск и его 346 тысяч жителей. Причем три из каждых четырех заболевших в Северодвинске - это работники "Севмаша" и "Звездочки", где в силу производственной специфики трудно соблюдать социальное дистанцирование.

Всплеск новых случаев коронавируса, диагностированных на ПО "Севмаш" и в Центре судоремонта "Звездочка", вынудил врио губернатора Архангельской области Александра Цыбульского издать указ с перечнем временных ограничений для граждан и обязывающими пунктами для хозяйствующих субъектов. Четырем системообразующим предприятиям города - уже упомянутым "Севмашу", "Звездочке", СПО "Арктика" и ФГУП "Северный Рейд" - предписано "прекратить организованную перевозку работников, проживающих на территориях Архангельска, Приморского района и Новодвинска, к месту работы и обратно".

Фото: Эльчин Мансимов
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Жесткие рекомендации даны автоперевозчикам и железной дороге в отношении всех пригородных маршрутов. Информацию о введении пропускного режима и других ограничительных мерах со вчерашнего дня распространяют в СМИ, на электронных табло и рекламных конструкциях вдоль дороги федерального значения М-8 "Холмогоры" на участке Архангельск - подъезд к Северодвинску. Указ и разъяснения к нему вывешивают в садоводческих товариществах и кооперативах, в автобусах и на автобусных остановках.

Такая строгость объясняется еще и тем, что в Северодвинске на общей акватории с "Севмашем" и "Звездочкой" расположена Беломорская военно-морская база Северного флота. А к ней приписаны строящиеся и ремонтируемые корабли - главным образом, атомные подводные лодки, включая те, что здесь же проходят испытания. Сейчас у этих причалов новейший ракетоносец "Князь Владимир", многоцелевая АПЛ "Казань", тяжелый подводный крейсер "Дмитрий Донской", АПЛ специального назначения "Белгород" - и все со штатными экипажами. А им в затылок, со стапеля и уже на плаву, дышат "Князь Олег", "Новосибирск", в наливном бассейне - атомный надводный крейсер "Адмирал Нахимов".

Все перечисленное - только "Севмаш". На другой стороне залива, в Центре судоремонта "Звездочка" - своя и не менее напряженная производственная программа. Остановить работу, отправить людей в отпуск никак нельзя.

Фото: Минобороны РФ
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Глава Северодвинска Игорь Скубенко опроверг появившуюся было информацию, что сотрудники оборонных верфей, переносящие COVID в легкой форме, якобы продолжают ходить на работу. По его словам, необходимые в этом смысле ограничения соблюдаются и на "Севмаше", и на "Звездочке". А контроль за этим со стороны Минздрава должны обеспечивать сотрудники межрегионального управления №58 Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России.

Еще до вчерашнего указа губернатора Цыбульского стали работать в режиме обсерваторов ведомственные профилактории "Севмаша" и "Звездочки", теперь на этот режим переходит практически весь 180-тысячный город. Северодвинцам и их ближайшим соседям, уже привыкшим за двадцать лет к свободе передвижений - без пропусков и КПП, сегодня снова придется подумать о них.

Подумать с пониманием и надеждой, что эта мера необходимая и временная.

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