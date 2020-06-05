Оркестр "Таврический" представит "Послания к Пушкину"

В этой программе, приуроченной ко дню рождения поэта, музыканты постарались выразить свою любовь к наследию русского классика.

Концерт разделен на пять новелл-признаний: балет, опера, симфонические произведения, киномузыка, джаз. Наряду с музыкой Чайковского, Глинки, Римского-Корсакова, Лядова прозвучат произведения композиторов более позднего времени: Прокофьева, Гершвина, Шварца.

Артисты Театра на Литейном свяжут новеллы в единое смысловое произведение.

Музыканты и актеры расскажут о всех типах любви, что испытывал сам поэт - любви платонической и чувственной, любви к Петербургу, к друзьям, любви к жизни, и, наконец, о любви вечной, которую классик обрел на века.

Среди солистов вечера - сопрано Мариинского театра Ольга Пудова и Екатерина Латышева, баритон Дмитрий Лаутало, пианист-виртуоз Дмитрий Гайворонский, артисты балета Мариинского театра Александр Сергеев и Мария Шклярова, драматические артисты Сергей Шоколов и Ася Ширшина.