Петербургскую фирму уличили в мошенничестве после расстрела клиента

После расстрела петербуржца возле офиса коммерческой компании на Невском, 137, возбуждено новое уголовное дело. Полиция заинтересовалась деятельностью фирмы и увидела в ней признаки мошенничества, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Напомним, накануне на крыльце фирмы из травматического пистолета был расстрелян 24-летний парень. Он выжил, сейчас находится в больнице.

Разбирательство показало следующее: парень был клиентом фирмы, он отдал деньги за оформление медкнижки, а документ не получил. Пошел разбираться, возник конфликт, и в итоге сотрудник фирмы вывел недовольного клиента на крыльцо и выстрелил ему в лицо.

Кстати, сам стрелок до сих пор не обнаружен, уголовное дело возбуждено по статье "Угроза убийством".

Между тем полицейские стали пристально изучать деятельность фирмы, в которой работал стрелок. Выяснилось, что с конца мая в отделы полиции Центрального района поступило около десяти заявлений от граждан, которые заказывали в конторе медкнижки, платили деньги, но документы им так и не отдали.

Уголовное дело возбуждено по статье "Мошенничество". В полиции не исключают, что могут быть и другие пострадавшие. Параллельно устанавливаются организаторы незаконной схемы.