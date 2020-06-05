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05.06.2020 13:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге хирурга отправили под домашний арест за смерть пациентки

Текст: Вера Черенева

Два месяца под домашним арестом проведет петербургский пластический хирург, который сделал пациентке неудачную операцию. Женщина скончалась.

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Как сообщили "РГ" в объединенной пресс-службе судов Петербурга, хирург делал женщине круговую подтяжку лица.

Эта операция должна проводиться в условиях стационара, нужного оборудования и условий в клинике на Васильевском острове создано не было. Более того, в СК по Петербургу ранее сообщали, что у клиники в принципе не было лицензии на такие манипуляции.

Плюс ко всему, в городе до сих пор действует запрет на плановую медпомощь, то есть, все медицинские манипуляции могут проводиться только по показаниям, если очевидно, что состояние здоровья пациента ухудшится без операции.

Тем не менее, операция была сделана. Причем, неудачно. Два дня женщина пробыла в клинике, потом ее госпитализировали в одну из городских больниц, где она скончалась от септического шока.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Халатность врачей

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