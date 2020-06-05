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05.06.2020 12:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге задержан работник фирмы, выстреливший в клиента на Невском

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге сотрудники регионального СК и полиции задержали мужчину, который накануне расстрелял из травматического пистолета 26-летнего горожанина. Нападение произошло на Невском проспекте на крыльце офиса фирмы, где работает задержанный.

Как сообщает Следственный комитет по Санкт-Петербургу, в ближайшее время задержанному предъявят обвинение, также в скором времени пройдет судебное заседание, где нападавшему изберут меру пресечения.

Петербургскую фирму уличили в мошенничестве после расстрела клиента

Напомним, 26-летний мужчина обратился в фирму за оформлением медицинской книжки. Отдал деньги, но документ ему так и не сделали. Молодой человек пошел разбираться. Разговор с сотрудником фирмы шел на крыльце и в повышенных тонах.

В какой-то момент, по версии следствия, сотрудник фирмы выстрелил в лицо недовольному клиенту. Молодого человека увезли в больницу, врачи оценивают его состояние как тяжелое.

По факту случившегося в петербургском СК возбудили уголовное дело, в нападении следователи видят признаки покушения на убийство.

Сразу после нападения подозреваемый скрылся и был объявлен в розыск. Мужчину задержали сегодня утром.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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