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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Вильфанд: Аномальное тепло придет на европейскую часть России

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

С субботы, шестого июня, аномальное тепло придет на территорию европейской части России. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, уточнив, что температура выше нормы на 2-4 градуса будет на большей части территории.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
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Особенно тепло будет в Северо-Западном федеральном округе и на северо-востоке, пишет ТАСС. Так в Санкт-Петербурге в начале следующей недели температуры воздуха будут на 5-6 градусов выше нормы, в Псковской и Новгородской областях, а также в Коми, Перми и на севере Урала - на 8-10 градусов выше. Такая погода сохранится минимум до 10 июня, отметил Вильфанд.

Аномальное тепло прогнозируется и в Москве. В ближайшие дни здесь температурные аномалии будут достигать шести градусов. Так, в пятницу днем в столице ожидается +19…21, в субботу +22…24, в воскресенье +25…27, в понедельник и вторник +23…28, в среду +26…31.

Ранее сообщалось, что ушедший май побил в Москве сразу три погодных рекорда по осадкам. Например, за весь последний месяц весны на ВДНХ выпало 159,9 мм осадков, что превысило рекорд 1933-го года - 131,7 мм.

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