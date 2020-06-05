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05.06.2020 12:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Самарский турист пытался проехать в Крым за взятку

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В Керчи сотрудники ГИБДД задержали 38-летнего водителя из Самарской области, который пытался в качестве туриста проехать на полуостров за взятку. Теперь вместо отдыха на крымских курортах злоумышленник стал фигурантом уголовного дела о даче взятки. Об этом сообщила пресс-служба МВД Республики Крым.

Фото: ИльяИзотов/ РГ
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Инцидент произошел на стационарном посту пропуска "Керчь". Наряд отдельной роты ДПС остановил автомобиль ВАЗ-21150. У гражданина не было законных оснований для въезда в Республику Крым, и он попытался предложить сотруднику полиции денежное вознаграждение за возможность попасть на полуостров.

- Во время разговора с полицейскими 38-летний водитель Самарской области высказал желание проехать на территорию Крыма, "порешав вопрос на месте" с помощью 5-тысячной купюры, - рассказали "РГ" в пресс-службе МВД по РК. - В ответ инспектор предупредил туриста об уголовной ответственности за дачу взятки должностному лицу и предложил развернуться и проследовать обратно через мост. Но несмотря на предупреждения, водитель, находясь в салоне служебного автомобиля ГИБДД, положил между пассажирским сиденьем и подлокотником лист бумаги с завернутой в него денежной купюрой.

Фото: Пресс-служба правительства Севастополя
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Сотрудник полиции тут же доложил о попытке подкупа своему руководству, и взяткодателя задержали на месте преступления. Деньги изъяли как вещдок, а водителя доставили в отдел полиции. Дознаватель УМВД России по Керчи возбудил в отношении подозреваемого уголовное дело по статье 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество), предусматривающей лишение свободы на срок до одного года.

На полуострове, напомним, продолжает действовать режим повышенный готовности, во время которого въехать в регион могут только сами крымчане, а также командированные органами власти и рабочие-вахтовики. При этом последние обязаны две недели соблюдать режим самоизоляции в обсерваторе.

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