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05.06.2020 13:46
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Крыму заявили о трехэтапном старте курортного сезона

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Илья Изотов/ РГ Фото: Илья Изотов/ РГ
Фото: Илья Изотов/ РГ

Поэтапный план запуска туристического сезона в Крыму, предусматривающий открытие полуострова для межрегионального туризма с 1 июля, одобрен на федеральном уровне. Об этом сообщил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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- На видеоселекторе вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко привел в пример ту этапность, которую предусмотрел Крым и выдал на рассмотрение федерального центра, - уточнил министр. - Согласно этому плану, межрегиональный туризм будет возможен уже в июле при условии соблюдениями санаториями и отелями рекомендаций Роспотребнадзора и стабильной эпидемиологической ситуации на полуострове.

Минкурортов Крыма продолжает согласовывать с Ростуризмом и владельцами отелей алгоритм и условия запуска санаторно-курортных учреждений и пляжей полуострова.

- Мы отправили в федеральный центр несколько предложений для смягчения требований Роспотребнадзора и этапности работы, глава республики нас поддержал, - уточнил Волченко. - Мы предполагаем ориентировочно 15 июня открытие санаториев и гостиниц с медлицензией, ориентировочно 1 июля - межсубъектовый туризм, однако это зависит от согласования с федеральными структурами, которое мы ждем со дня на день.

При этом поэтапный запуск туристической отрасли позволит Крыму продлить курортный сезон и откроет перспективы круглогодичной работы большего числа объектов.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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- Мы понимаем, что России и россиянам крайне нужно будет оздоровление, и если мы поэтапно и спокойно запустим в июне и июле сезон, то он не закончится ни в сентябре, ни в октябре, - считает Волченко. - Мы просто не успеем принять всех, кто стремится к чистому воздуху, морю, к горам. Поэтому эти месяцы осени мы захватим с достаточно высокой загрузкой. А если и дальше будем грамотно работать, то получим серьезные перспективы круглогодичной работы.

На полуострове, напомним, продолжает действовать режим повышенный готовности, во время которого въехать в регион могут только сами крымчане, а также имеющие недвижимость в Крыму, командированные органами власти и рабочие-вахтовики. При этом последние обязаны две недели прожить в обсерваторе за свой счет.

В соседнем Краснодарском крае карантин продлен до 21 июня, но уже открыты более 70 санаториев с медлицензиями, а с 6 июня начнут открываться некоторые пляжи.

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