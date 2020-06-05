СМИ: Трамп приказал вывести из Германии почти 10 тысяч военнослужащих США

Президент США Дональд Трамп приказал Пентагону вывести 9500 военнослужащих, расквартированных в настоящее время в Германии. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в правительстве CША. Официального подтверждения из Белого дома о предстоящем сокращении военного контингента в Германии пока не поступало.

Уточняется, что, согласно приказу Трампа, войска должны покинуть ФРГ к сентябрю. Такой шаг снизит общее количество дислоцированных на постоянной основе в этой стране американских солдат и офицеров до 34,5 тысячи.

Напомним, в настоящее время на территории Германии располагаются пять крупных военных гарнизонов США. Прошлой осенью расквартированные в районе немецкого города Ансбах подразделения американской армии стали виновниками химического заражения немецкой территории.

В последнее время ряд политиков от Социально-демократической партии Германии (СДПГ) настойчиво требуют вывести ядерное оружие США с территории Германии. Американская сторона в ответ обвинила представителей СДПГ в подрыве безопасности НАТО. Кроме того, в последнее время разногласия между Вашингтоном и Берлином обострились из-за прогресса в реализации проекта строительства газопровода "Северный поток-2".