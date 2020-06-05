Трамп пригрозил мэру Вашингтона введением дополнительных сил военных

Президент США Дональд Трамп, как и ожидалось, довольно жестко отреагировал в Twitter на заявления мэра американской столицы Мюриэл Боузер, которая приняла решение о переименовании части улицы перед Белым домом в честь участников масштабных акций протеста и прикрепила в посте в соцсетях видео, на котором видно, как недалеко от резиденции Трампа устанавливается дорожный указатель с "новым" названием квартала. Она также распорядилась отменить комендантский час в столице США и направила президенту Трампу письмо с требованием вывести "все чрезвычайные федеральные правоохранительные и военные силы" из Вашингтона.

В ответ на это Трамп назвал Боузер "некомпетентным мэром, у которой бюджет полностью вышел из-под контроля". По его словам, мэр Вашингтона постоянно приходит в Белый дом за "подачками" и вступила в войну с Национальной гвардией, которая "за последние несколько дней спасла ее от огромного позора". Ранее Дональд Трамп высоко оценил реакцию и действия сотрудников правоохранительных органов и, в частности, Секретной службы США, на акции протеста в столице страны. Он также призвал местные органы власти "доминировать на улицах" в ответ на действия протестующих. Трамп пообещал, что, если Боузер будет также плохо относиться к сотрудникам силовых структур, он примет решение о вводе в Вашингтон другой группы военных.

В Вашингтоне, округ Колумбия, улицы находятся под юрисдикцией столичного департамента полиции, однако район вокруг комплекса Белого дома подпадает под федеральную юрисдикцию, уточняет CNN. Между тем, как сообщает Guardian со ссылкой на источники в местных правоохранительных органах, в Вашингтоне в субботу, возможно, пройдет самая большая акция протеста, в которой намерены принять участие около 200 тысяч человек. В местной полиции уже объявили о перекрытии нескольких улиц, ведущих к Белому дому.